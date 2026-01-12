"الطاقة النيابية" تزور اليوم هيئة الطاقة لمتابعة شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء

وتناقش لجنة السياحة والآثار النيابية التحضيرات لمشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026، والاستفادة منها في ترويج الأردن سياحيا.
كما تناقش اللجنة جاهزية المواقع السياحية في ظل العوامل الجوية والتغيرات المناخية التي يشهدها الأردن.
وتناقش لجنة الزراعة والمياه النيابية، حماية الثروة الحيوانية وتطوير قطاع المجترات وتعزيز استدامة الإنتاج الحيواني.
كما تناقش اللجنة المالية النيابية، تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، والمتعلق بوزارة الإدارة المحلية والبلديات.
