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"الطاقة النيابية" تزور نقابة المهندسين

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الأحد، 27-07-2025 05:09 م

الوكيل الإخباري- زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، اليوم الأحد، نقابة المهندسين الأردنيين، في إطار الدور الرقابي للجنة، للاطلاع على واقع العمل الهندسي في مجالات الطاقة والتحديات التي تواجه عمل النقابة.

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وأكد زيادين، أهمية الدور الوطني والمهني الذي تضطلع به النقابة في تأهيل الكفاءات الهندسية ودعم المشاريع الحيوية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات التشريعية والنقابية لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر المحلية.


من جانبهم، أكد النواب إيمان العباسي، رائد قطامين، راكين أبو هنية، خضر بني خالد، ونسيم العبادي، دعمهم الكامل لتوجه النقابة نحو تحديث نظام التقاعد، داعين إلى إيجاد حلول عادلة ومستدامة تضمن حقوق المهندسين وتراعي التحديات الاقتصادية، كما طالبوا بمراجعة سياسات الاشتراك الجديدة لتخفيف الأعباء المالية وضمان استمرارية الصندوق.


وأشاروا إلى أن "الطاقة النيابية" تعمل بالتعاون مع مجلس النقابة على دراسة التعديلات المقترحة على أنظمة صندوق التقاعد، بما يضمن استدامته وتحسين خدماته، مع التأكيد على أن أي إصلاحات يجب أن توازن بين حقوق المهندسين من جهة، واستمرارية الصندوق من جهة أخرى.


وأشادوا بالدور المهني الذي تلعبه نقابة المهندسين في تطوير العمل الهندسي، رغم ما مر به القطاع من تحديات، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون لتحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص المشاريع في قطاع الطاقة.


من جهته، أكد نقيب المهندسين، المهندس عبد الله غوشة، أن النقابة بصدد إعداد حزمة من التعديلات التشريعية تتماشى مع توجه الدولة نحو اللامركزية، من خلال تمكين فروع النقابة في المحافظات لتكون أذرعا مهنية وخدمية فاعلة في تنمية المجتمعات المحلية.


وأكد أهمية ترسيخ الشراكة مع السلطة التشريعية لخدمة المصلحة العامة وتعزيز دور النقابات المهنية، مستعرضا أبرز المبادرات التي تنفذها النقابة، وعلى رأسها مشروع التحول الرقمي الشامل، إضافة إلى برامج المسؤولية المجتمعية مثل حملة "فزعة أهل"، وجهود النقابة في دعم القضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

 
 
gnews

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