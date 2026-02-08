"الطاقة النيابية" تشارك بورشة حوارات العدالة في البحر الميت

الوكيل الإخباري- شاركت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة أيمن أبو هنية، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، في ورشة "حوارات العدالة" التي عقدت على مدار يومين 7 و8 شباط الحالي في البحر الميت"، بتنظيم من Friedrich Ebert Foundation.

