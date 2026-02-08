"الطاقة النيابية" تشارك بورشة حوارات العدالة في البحر الميت

وبحسب بيان للجنة، اليوم الأحد، تناولت الورشة التي جاءت تحت رعاية وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، محاور الانتقال العادل في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة، مع التركيز على البعد الاجتماعي والاقتصادي للتحول الطاقي، وأثره على كلفة المعيشة، وفرص العمل، والتنمية المحلية.
-
أخبار متعلقة
-
"الطاقة النيابية" تشارك في ورشة حوارات العدالة بالبحر الميت
-
الأردن.. مقترح نيابي بتقييد استخدام منصات التواصل لمن هم دون 16 عاما
-
الخشمان: البيان الأردني–التركي يحدد أولويات واضحة في ملفات الإقليم
-
الخشمان: الوفاء الذي يجمع… والبيعة التي تقود للمستقبل
-
العين الجندي تشارك في المؤتمر التعليمي الخامس
-
القاضي بذكرى الوفاء والبيعة: نقف أكثر قوة بقيادة الملك ونحرص دوماً على خدمة المواطنين
-
عطية: يوم الوفاء والبيعة محطة وطنية لتجديد العهد والولاء للقيادة الهاشمية
-
"قانونية الأعيان" تقر مشاريع قوانين