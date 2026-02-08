الأحد 2026-02-08 05:01 م

"الطاقة النيابية" تشارك بورشة حوارات العدالة في البحر الميت

الأحد، 08-02-2026 04:49 م

الوكيل الإخباري-   شاركت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة أيمن أبو هنية، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، في ورشة "حوارات العدالة" التي عقدت على مدار يومين 7 و8 شباط الحالي في البحر الميت"، بتنظيم من Friedrich Ebert Foundation.

وبحسب بيان للجنة، اليوم الأحد، تناولت الورشة التي جاءت تحت رعاية وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، محاور الانتقال العادل في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة، مع التركيز على البعد الاجتماعي والاقتصادي للتحول الطاقي، وأثره على كلفة المعيشة، وفرص العمل، والتنمية المحلية.

 
 


