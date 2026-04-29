"الطاقة النيابية" تشارك في الاجتماع التحضيري للحوار العربي للطاقة المتجددة

02:51 م

الوكيل الإخباري- شاركت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، اليوم الأربعاء، في الاجتماع التحضيري لورشة الحوار العربي السادسة للطاقة المتجددة، والذي عُقد في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعه الأردنية ، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في قطاع الطاقة.





وأكد أبو هنية أهمية هذه الورشة في تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن تحقيق الأمن الطاقي العربي يُعد ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.



وأشار إلى أن الأردن خطا خطوات متقدمة في تطوير الإطار التشريعي لقطاع الطاقة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى مأسسة وتنظيم عمل قطاعي الكهرباء والغاز، بما يسهم في تحفيز البيئة الاستثمارية وتعزيز الاعتماد على المصادر المحلية والمتجددة.



وشدد أبو هنية على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالتعاون مع مراكز البحوث المتخصصة، للخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة النظيفة، واستغلال الثروات الطبيعية في المملكة، مثل السيليكون والنحاس، إلى جانب دعم خطط التصنيع المحلي للصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة.



من جهتهم، دعا النواب ، جمال قموه، وراكين أبو هنية، ونور أبو غوش، إلى ضرورة استثمار الإمكانات المتاحة في الدول العربية، وتعزيز التكامل في مشاريع الطاقة المختلفة، بما يسهم في خفض الكلف وتحقيق أمن التزويد الطاقي.



من جانبه، استعرض مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الدكتور حسن المومني، دور الطاقة في تحقيق التنمية في المنطقة، لافتًا إلى أهمية بحث التحديات والفرص في قطاع الطاقة على المستوى الإقليمي، من خلال الخروج برؤى مشتركة تدعم مستقبل الطاقة المتجددة في العالم العربي.



وقدم المشاركون عددًا من المداخلات والتوصيات حول محاور الورشة، التي تمثل منصة نقاشية مهمة لمستقبل قطاع الطاقة المتجددة ومشاريعه، بما يعزز تنافسية المنطقة ويسهم في دعم الاستثمار في اقتصاديات الطاقة والاقتصاد الأخضر.





