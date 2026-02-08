الأحد 2026-02-08 05:02 م

"الطاقة النيابية" تشارك في ورشة حوارات العدالة بالبحر الميت

الأحد، 08-02-2026 03:30 م
الوكيل الإخباري-  شاركت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، في ورشة حوارات العدالة التي عُقدت على مدار يومين 7–8 شباط 2026 في فندق الموفنبيك – البحر الميت، بتنظيم من Friedrich Ebert Foundation، وتحت رعاية معالي وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان.اضافة اعلان


وتناولت الورشة محاور الانتقال العادل في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة، مع التركيز على البعد الاجتماعي والاقتصادي للتحول الطاقي، وأثره على كلفة المعيشة، وفرص العمل، والتنمية المحلية.

وأكد رئيس اللجنة الدكتور أيمن أبو هنية خلال مشاركته أن التحول في قطاع الطاقة ملف سيادي اقتصادي اجتماعي، لا يكتمل دون وضع الإنسان الأردني في قلب القرار، مشددًا على أهمية العدالة في التعرفة، وحماية القطاعات الإنتاجية، وضمان التحول الوظيفي العادل، وربط مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين بأثر تنموي ملموس للمجتمعات المحلية.

كما شدد أيضًا رئيس وأعضاء اللجنة سعادة المهندس جمال قمو، وسعادة المهندسة نسيم العبادي، وسعادة المهندسة راكين أبو هنية، على ضرورة بلورة إطار تشريعي وطني للانتقال العادل، وتعزيز الرقابة البرلمانية على كلفة الطاقة وآليات التسعير، بما يحفظ التوازن بين الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية، ويعزز الأمن الاقتصادي الوطني.

وتأتي هذه المشاركة في سياق الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به لجنة الطاقة والثروة المعدنية، وتأكيدًا على انخراطها الفاعل في صياغة سياسات انتقال طاقي عادل ومنصف يخدم المواطن والاقتصاد الوطني.
 
 


