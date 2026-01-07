الطاقة النيابية تشرع بمناقشة قانون الغاز لسنة 2025

وأكد أبو هنية أن اللجنة تتعامل مع مواد مشروع القانون بمنهجية تراعي المصلحة الوطنية وتدعم أمن التزوّد بالطاقة، مشيرًا إلى حرص اللجنة على تعزيز الحوار مع الخبراء والشركاء في القطاع والاستماع إلى مختلف الملاحظات والأفكار بما يثري النقاش التشريعي ويسهم في تطوير الصيغة النهائية لمواد المشروع.
وبيّن أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، إضافة إلى تحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في مجالات وضع السياسات والترخيص والرقابة على الخدمات.
بدورهم أشار النواب، مي الحراحشة ونسيم العبادي وإيمان العباسي وعلي الخلايلة وقاسم القباعي ومحمد المراعية وراكين أبو هنية وصالح أبو تايه وخضر بني خالد وجمال قموه وعوني الزعبي و نمر السليحات العبادي
من جانبه، أوضح الخرابشة أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود تطوير قطاع الطاقة ورفع الكفاءة التشغيلية، لافتًا إلى أن تنظيم قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين من شأنه دعم استدامة التزوّد بالطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي.
-
أخبار متعلقة
-
السراحنة: سمعة الجامعات الأردنية تعكس تميز مخرجاتها في القطاع الصحي
-
نواب يناقشون ارتفاع فواتير الكهرباء لشهر كانون الأول
-
رئيس لجنة الصحة في الأعيان: إعادة تفعيل المجلس الصحي العالي يعزز الحوكمة
-
مذكرة تفاهم بين "الاستثمار النيابية" ومركز الحياة "راصد"
-
مالية النواب تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة التربية والتعليم
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تبحث اتفاقية أبو خشيبة مع وزير الطاقة
-
مالية النواب تناقش اليوم تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة التربية
-
"الطاقة النيابية": تشكيل لجنة للنظر بشكاوى متعلقة بقيمة فواتير الكهرباء