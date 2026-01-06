"الطاقة النيابية": تشكيل لجنة للنظر بشكاوى متعلقة بقيمة فواتير الكهرباء

وكشف أبو هنية عن تشكيل لجنة في الفترة المقبلة تتشكل من نقابة المهندسين والجمعية العلمية الملكية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة تختص بالنظر في شكاوى المواطنين وتعديل أي أخطاء ممكنة في الفواتير.
