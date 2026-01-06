الثلاثاء 2026-01-06 08:30 ص

"الطاقة النيابية": تشكيل لجنة للنظر بشكاوى متعلقة بقيمة فواتير الكهرباء

فاتورة كهرباء
تعبيرية
الثلاثاء، 06-01-2026 08:20 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أيمن أبو هنية إن لجنة الطاقة تلقت عددا من الشكاوى بشأن ارتفاع فاتورة الكهرباء، مشيرا إلى عقد لقاء في الفترة المقبلة مع شركات توزيع الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة لدراسة الشكاوى المقدّمة من قبل المواطنين.اضافة اعلان


وكشف أبو هنية عن تشكيل لجنة في الفترة المقبلة تتشكل من نقابة المهندسين والجمعية العلمية الملكية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة تختص بالنظر في شكاوى المواطنين وتعديل أي أخطاء ممكنة في الفواتير.
 
 


