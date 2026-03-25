الأربعاء 2026-03-25 06:14 م

"الطاقة النيابية" تشيد بالجهود الوطنية لضمان تزويد الكهرباء رغم ارتفاع كلف التشغيل

الأربعاء، 25-03-2026 04:42 م

الوكيل الإخباري- أكدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، أن الدولة نجحت في ضمان استمرارية تزويد الكهرباء للمواطنين دون انقطاع، رغم الظروف الاستثنائية وارتفاع كلف التشغيل، مشيدةً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الوطنية على مدار الساعة للحفاظ على استقرار القطاع.

وأوضحت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، أن اللجوء إلى تشغيل محطات التوليد باستخدام الديزل جاء كخيار اضطراري ضمن خطة الطوارئ، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الكلف اليومية، بالتزامن مع تصاعد أسعار المشتقات النفطية عالميًا، الأمر الذي فرض تحديات غير مسبوقة على قطاع الطاقة في المملكة.


وأكدت أن تحقيق أمن طاقي وطني قائم على الموارد المحلية أصبح أولوية ملحّة، إلى جانب ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.


وفي ختام الاجتماع، رفعت اللجنة حزمة من التوصيات، منها إطلاق برنامج وطني للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتسريع العمل في مشاريع الصخر الزيتي وغاز الريشة.


ودعت اللجنة إلى تمكين القطاع الصناعي من التحول إلى مصادر الطاقة البديلة لخفض كلف الإنتاج، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وطنية مكثفة لترشيد استهلاك الطاقة، تتضمن برامج إعلامية وإرشادات عملية للمواطنين والمؤسسات، بما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتقليل كلف الاستهلاك.


وأكدت اللجنة إلى أن تعزيز الأمن الطاقي يمثل أولوية وطنية قصوى، ويتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، من خلال سياسات فاعلة وبرامج توعوية مستدامة، بما يضمن استقرار القطاع ورفع كفاءة استخدام الطاقة وترسيخ ثقافة الترشيد في المجتمع.

 
 


