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الأربعاء، 23-02-2022 04:04 م

الطاقة النيابية: تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء سيبقى "مُصفراً"

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية فراس السواعير، عن ما توصلت إليه اللجنة مع الحكومة بشأن إزالة تشوهات التعرفة الكهربائية.اضافة اعلان


وقال السواعير في ختام اجتماع اللجنة، الأربعاء، إنه الحكومة وافقت على طلب عدم المساس بتعرفة مالكي منزلين في محافظات مختلفة.


وأضاف السواعير أنها ستلتزم بشمول الأردنيين الذين لا يزالوا موجودين على دفاتر عائلة آبائهم، ممن يدرسون أو يعملون في محافظات بعيدة، في الدعم الكهربائي.


وحول بند فرق أسعار الوقود، أكد أن هذا البند مصفر، وسيبقى مصفرا، “لأن توريد الطاقة على الغاز وليس على المحروقات”.

 




 

 


 

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