" الطاقة النيابية" تلتقي السفير الياباني

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، اليوم الأربعاء، السفير الياباني لدى المملكة، اساري هديكي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا اليابانية في هذا المجال.





وأكد أبو هنية، أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية في مجالات الطاقة وتخزينها، مشيراً إلى توجه الأردن نحو استخدام الهيدروجين الأخضر كبديل مستدام للطاقة، وضرورة دعم هذا التوجه من خلال الشراكات الدولية، خاصة مع اليابان لما تمتلكه من خبرات متقدمة.



وشدد، على أهمية بحث دراسة مشتركة مع خبراء من البلدين لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاع الطاقة، بهدف تخفيض الكلف وتحسين كفاءة الاستهلاك، إضافة إلى استغلال مادة السيلكا وتطوير حلول تخزين الطاقة.



من جهتهم، أكد النواب، طلال النسور، صالح أبو تايه، إيمان العباسي، وراكين أبو هنية، أهمية جذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة في الأردن، مشيدين بالتجربة اليابانية في مجالات الطاقة وتخزينها.



من جانبه ،اكد هديكي، أن قطاع الطاقة يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد والتنمية، مشيراً إلى زيارته لمدينة العقبة واطلاعه على التجربة المتقدمة فيها في هذا القطاع.



ودعا إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يقوم به الأردن في دعم الاستقرار الإقليمي، ومشيراً إلى تحديات تواجه بلاده نتيجة التطورات في المنطقة، وتوجه اليابان لرفع الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 40%، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط.





