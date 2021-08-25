الأربعاء 25-08-2021
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الطاقة النيابية تناقش اليوم اقتطاع جزء من محمية ضانا للتنقيب عن معادن

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الأربعاء، 25-08-2021 05:10 ص

الطاقة النيابية تناقش اليوم اقتطاع جزء من محمية ضانا للتنقيب عن معادن

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الوكيل الإخباري - تعقد لجنة الطاقة والثروة المعدنية، في مجلس النواب، الأربعاء، اجتماعا، لمناقشة اقتطاع جزء من محمية ضانا  للتنوع الحيوي، لغايات التنقيب عن معادن.

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وزارة الطاقة والثروة المعدنية، قالت الخميس، إن دراسات أجرتها سلطة المصادر الطبيعية سابقا قدرت كميات النحاس في منطقة فينان بحوالي 20 مليون طن وفي منطقة خربة النحاس بحوالي 25 مليون طن.


وتوقعت الوزارة أن تبلغ كلفة الاستثمار في المنطقة بنحو 200 مليون دينار، وأن توفر فرصا للعمل خاصة لأهالي المناطق المحيطة بها تقدر بحوالي 1000 وظيفة مباشرة ونحو 2500 وظيفة غير مباشرة.


لكن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ذكرت أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ما تزال منذ فترة طويلة تصر على إصدار أرقام ومعلومات غير مثبتة علمية وتذكرها على أنها حقائق، موضحة أن "بيان الوزارة الأخير حول محمية ضانا أورد عددا من المغالطات تتعلق بالأرقام والدراسات التي تتحدث عن خامات النحاس المزعوم في المحمية".


وأبدت الجمعية استغرابها من "إصرار وزارة الطاقة بالحديث عن وجود خامات نحاس وبكميات تجارية وتعتبره حديثا يجانب الواقع، إلا أن الوزارة تناست أهمية محمية ضانا التاريخية والطبيعية والاقتصادية والعالمية حيث تعتبر المحمية أول محمية طبيعية في الأردن يدرج اسمها في المحميات الإنسان والمحيط الحيوي الخاصة بمظلة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) وبذلك تكتسب المحمية بعدا عالميا له مكانته على الخارطة الدولية كما أنها أحد الوجوه المشرقة للوطن وقصة نجاح حصلت على عدد من الجوائز المرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي لتفردها بطبيعة ساحرة".


وتبحث لجنة التعليم والشباب النيابية، أمور تتعلق بالاتحاد الاردني لرياضة الأشخاص من ذوي الإعاقة.


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