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الثلاثاء، 01-02-2022 01:02 م

الطاقة النيابية توصي بتعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء

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الوكيل الإخباري - أوصت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، بتعويض المواطنين الذي ثبت تضررهم جراء التقصير بمعالجة انقطاع التيار الكهربائي عنهم، حسب رئيس اللجنة النائب فراس العجارمة.

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كما أوصت اللجنة بالتنسيق معها لمتابعة أعمال الشركة الاستشارية المكلفة بتقييم الشبكات ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب من قبل اللجنة، ووضع خطة شاملة وبزمن محدد لإزالة العوائق التي تعترض الشبكات الهوائية والأرضية وتشترك بها جميع الجهات المعنية بذلك.

 

وأوصت بالتنسيب بتركيب نظام (اسكادا) على جميع شبكات الضغط المنخفض، إلى جانب التنسيب برفع قدرة المقاسم في شركات التوزيع وتحديثها بحيث تستوعب الاتصالات في حالات الذروة والحالات الطارئة بالإضافة للمقاسم الموجود في الجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك تحديد شبكات التوزيع والمحولات الكهربائية.


 




 

 


 

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