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السبت، 02-04-2022 09:00 ص

الطاقة النيابية: كان يجب تأجيل تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الطاقة النيابية فراس العجارمة إن اللجنة أرسلت لرئاسة مجلس النواب استجوابا للحكومة عن رفضهم إعفاء المنازل السكنية التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة عن رسوم الدينارين.

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وأضاف العجارمة أن اللجنة ستبقى "تطالب وتستخدم جميع الوسائل الدستورية لثني الحكومة عن رسوم الطاقة المتجددة، ولشمول القطاعات التي تم الاتفاق والتوافق مع وزارة الطاقة عليها، وفتح منصة جديدة تستوعب الطلبات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الطاقة".


وأشار إلى أن اللجنة في صدد عقد اجتماع مع وزارة الطاقة الأسبوع المقبل.


وعن تعرفة الكهرباء الجديدة، رأى العجارمة أنه كان على الحكومة تأجيل تطبيقها، حيث إن بعض الفئات غير قادرة على التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

 

(المملكة)

 




 

 


 

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