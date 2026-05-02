الطاقة النيابية: مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة يحمل منفعة للأردن والعراق

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أيمن أبو هنية، السبت، إنّ مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة يحمل منفعة للبلدين، عبر حصول العراق على منفذ آمن لتصدير النفط والوصول للمستهلكين في الجانب الأوروبي، وتوفير تكاليف نقل النفط للأردن عبر الشاحنات.





وأضاف أنه في ظل إغلاق مضيق هرمز أصبح وجود منفذ آمن للنفط العراقي أمرا مهما، مشيرا إلى أن طول المشروع يصل إلى 1600 كيلو متر.



وتحدث أبو هنية عن وجود رسوم عبور للنفط يتم تحصيلها باقتطاعات سنوية إضافة إلى استخدام ميناء العقبة منفذا استراتيجيا لتصدير الطاقة مما ينفع الأردن ويعزز العوائد المالية.



وأكد أن الموقع الإقليمي الذي يتمتع الأردن إضافة لتطوير ميناء العقبة يساعد على أن يكون الأردن مركزا لتصدير النفط في المنطقة.







