الطاقة النيابية: 11.7 دينار سعر تنكة البنزين 90 بدون الضريبة الثابتة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية فراس السواعير أنه يجب إعادة النظر بالضريبة الثابتة على المحروقات.

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وقال السواعير خلال اجتماع للجنة، اليوم الثلاثاء، للتباحث حول قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، إنه لولا الضريبة الثابتة على المحروقات لكان سعر تنكة البنزين 90 أوكتان، نحو 11.7 دينار.

وأضاف أن الضريبة الثابتة على المحروقات تشكل أكثر من 7 دنانير من السعر الذي يباع للمواطنين.

وكان دعا نواب خلال الاجتماع لعقد جلسة مناقشة عامة تحت قبة البرلمان، داعين الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها.

وحذروا من انعكاس ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على أسعار باقي السلع وعلى أجور النقل العام.

وأشاروا إلى أن الأردن الأعلى عربيا في أسعار المشتقات النفطية، وأنه تم مؤخرا تعديل سعر التعرفة الكهربائية.