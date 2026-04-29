الطراونة: البرلمان الأردني من أعرق البرلمانات في العالم

12:09 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس كتلة حزب الميثاق النيابية، الدكتور إبراهيم الطراونة، أن البرلمان الأردني يُعد من أعرق البرلمانات في العالم، مشيراً إلى مكانته الراسخة في الحياة السياسية الوطنية.





وقال الطراونة، خلال لقائه اليوم وفداً طلابياً يمثل مجلس تربية مديرية المزار الجنوبي في محافظة الكرك، إن الدستور الأردني منح البرلمان دوراً محورياً، باعتباره ركيزة أساسية في النظام السياسي.



وأضاف أن مجلس النواب الحالي يُعد مجلساً ذا طابع حزبي، جاء انسجاماً مع رؤية التحديث السياسي، مؤكداً أهمية الدعم الذي يقدمه جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لتعزيز الحياة السياسية والحزبية في المملكة.



وأشار الطراونة إلى أن جلالة الملك وسمو ولي العهد يوليان الشباب اهتماماً كبيراً، ويشددان على ضرورة انخراطهم في الحياة الحزبية والسياسية، نظراً لدورهم المحوري في دفع مسيرة التحديث والإصلاح.



واستعرض الطراونة خلال اللقاء آلية عمل اللجان النيابية، ودورها في سنّ التشريعات وممارسة الرقابة على الحكومة، موضحاً أن النظام الداخلي للمجلس ينظم العلاقة بين النواب ويكفل حسن سير العمل البرلماني.



وبيّن أن من أبرز التحديات التي تواجه الأردن قضية البطالة وتوفير فرص العمل، داعياً الشباب إلى التوجه نحو التخصصات التقنية ومجالات الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطورات التكنولوجية.



وفي ختام اللقاء، دار حوار موسع بين الطراونة والطلبة، أجاب خلاله على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول العمل البرلماني والقضايا الوطنية.





