الأربعاء 2026-02-18 02:17 م

الطراونة: قانون الغاز قرار سيادي ولا نشرع تحت الضغط

ز
أرشيفية
 
الأربعاء، 18-02-2026 12:23 م
الوكيل الإخباري- أكد النائب إبراهيم الطراونة أن مجلس النواب لا يشرّع تحت الضغط، لافتا إلى أن قانون الغاز قرار سيادي نابع من مصلحة الأردن لتجسيد إرادة وطنية تضع أمنه واستقراره فوق كل اعتبار.اضافة اعلان


وقال الطراونة خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إن قانون الغاز يسهم في حماية أمن المملكة الطاقي لنتمكن من إنشاء بيئة تنظيمية تضمن الاستدامة واستقرار السوق. 

وأضاف أن القانون يمكن الدولة من التخطيط على المدى البعيد لقطاع الطاقة ويسهم في جذب استثمارات ضمن المصلحة الوطنية.

وأشار الطراونة إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يضمن تقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الإقليمية واستمرار الاستدامة بالإمدادات واستقرار السوق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الخدمات الطبية تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

أخبار محلية الخدمات الطبية تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

الأردن ينضم رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه

أخبار محلية الأردن ينضم رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه

الرئيس الألماني يزور مركز المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمّان

أخبار محلية الرئيس الألماني يزور مركز المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمّان

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "سوا سوا".. صراعات تكشف الحكاية

فن ومشاهير أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "سوا سوا".. صراعات تكشف الحكاية

تعبيرية

فن ومشاهير فنان سوري شهير يُعلن اعتزاله - صورة

ت

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر قانون الغاز بعد ماراثون امتد حتى 4 جلسات

تعبيرية

طب وصحة طبيب يحدد علامات الاكتئاب

وزارة الاقتصاد الرقمي تعلن دوام مراكز الخدمات الحكومية خلال رمضان

أخبار محلية وزارة الاقتصاد الرقمي تعلن دوام مراكز الخدمات الحكومية خلال رمضان



 






الأكثر مشاهدة