الطراونة: قانون الغاز قرار سيادي ولا نشرع تحت الضغط

وقال الطراونة خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إن قانون الغاز يسهم في حماية أمن المملكة الطاقي لنتمكن من إنشاء بيئة تنظيمية تضمن الاستدامة واستقرار السوق.
وأضاف أن القانون يمكن الدولة من التخطيط على المدى البعيد لقطاع الطاقة ويسهم في جذب استثمارات ضمن المصلحة الوطنية.
وأشار الطراونة إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يضمن تقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الإقليمية واستمرار الاستدامة بالإمدادات واستقرار السوق.
