الطوباسي يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب اليوم

وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أبلغ مجلس النواب، بأنّ حمزة هاني الطوباسي سيكون النائب الجديد في المجلس، بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح.
وقال المعايطة في كتابه الذي أرسله إلى رئيس مجلس النواب مازن القاضي: "إشارة إلى كتابكم رقم 405/20/5 تاريخ 2026/2/11، والمتضمن إشعار الهيئة بشغور مقعد النائب عن حزب العمال محمد أحمد علي الجراح، واستنادا لأحكام الفقرة (3) من المادة (58) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديلاته، فقد قرّر مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب في قراره رقم (4) تاريخ 2026/2/11 اعتبار المرشح الذي يليه من ذات الفئة والقائمة هو السيد حمزة هاني محمد خليل".
ويناقش مجلس النواب، الاثنين، قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية والمتضمن مشروع قانون الغاز لسنة 2025. (اعتبارا من المادة (12)).
-
أخبار متعلقة
-
"الإعلام النيابية" تبحث تمكين الشباب ومواكبة التطورات التكنولوجية
-
العين الملقي يلتقي السفير الهنغاري في الأردن
-
"أعيان" يلتقون طلبة المعهد القضائي
-
"التربية والتعليم" النيابية تناقش مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية 2026
-
حمزة هاني محمد خليل يؤدي اليمين الدستورية كعضو في البرلمان الاثنين المقبل
-
"الميثاق النيابية" تختتم لقاءها التشاوري في البحر الميت
-
لجنة المرأة في الأعيان تبحث القضايا المتعلقة بحقوق المرأة
-
القاضي: تعزيز العمل الحزبي البرلماني هدف آمن ونادى به الملك