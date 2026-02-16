الإثنين 2026-02-16 09:11 ص

الطوباسي يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب اليوم

مجلس النواب
الإثنين، 16-02-2026 07:13 ص
الوكيل الإخباري-   يؤدي حمزة الطوباسي، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب سندا لأحكام المادة (80) من الدستور.اضافة اعلان


وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أبلغ مجلس النواب، بأنّ حمزة هاني الطوباسي سيكون النائب الجديد في المجلس، بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح.

وقال المعايطة في كتابه الذي أرسله إلى رئيس مجلس النواب مازن القاضي: "إشارة إلى كتابكم رقم 405/20/5 تاريخ 2026/2/11، والمتضمن إشعار الهيئة بشغور مقعد النائب عن حزب العمال محمد أحمد علي الجراح، واستنادا لأحكام الفقرة (3) من المادة (58) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديلاته، فقد قرّر مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب في قراره رقم (4) تاريخ 2026/2/11 اعتبار المرشح الذي يليه من ذات الفئة والقائمة هو السيد حمزة هاني محمد خليل".

ويناقش مجلس النواب، الاثنين، قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية والمتضمن مشروع قانون الغاز لسنة 2025. (اعتبارا من المادة (12)).
 
 


