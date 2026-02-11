الطوباسي يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب خلفا للجراح الاثنين

الوكيل الإخباري- قال مصدر نيابي، إنّ مرشح المقعد الشاغر لفئة الشباب عن حزب العمال حمزة الطوباسي سيؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب الاثنين المقبل.

وأضاف المصدر أن الطوباسي يلي محمد الجراح من القائمة الحزبية ذاتها، الذي صدر قرار فصلة اليوم من الحزب بعد أن أيّدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية.