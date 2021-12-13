الإثنين 13-12-2021
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الإثنين، 13-12-2021 02:03 م

جميع المحاولات مع وزير الصحة باءت بالفشل...

الظهراوي: الله لا يخلف على كل واحد قصر في عمله

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النائب محمد الظهراوي


الوكيل الاخباري - أكد النائب محمد جميل الظهراوي أن مشكلة القطاع الصحي متراكمة ولم يستطيع أحد حلها، رغم اهمية القطاع والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

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وقال الظهراوي خلال جلسة النواب الرقابية، الإثنين، إنه حاول نقل الطفلة الاردنية انسام من مستشفى الزرقاء الحكومي، إلا ان جميع المحاولات مع وزير الصحة باءت بالفشل، ليرسل والدها رسالة قبل قليل بإعلان وفاة الطفلة.

واختتم الظهراوي حديثه " الله لا يخلف على كل واحد قصر في عمله ولا يمتلك ضمير في عمله"، مشيراً ان الامل كان يصب بمرحلة جديدة للقطاع الصحي في عهد فراس الهواري إلا ان الامور تسير لتفاقم المشاكل.


 




 

 


 

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