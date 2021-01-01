الجمعة 01-01-2021
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الجمعة، 01-01-2021 07:57 م

الظهراوي : فلسطين النيابية ستواصل البناء الإيجابي

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب محمد الظهراوي ان اللجنة ستواصل البناء الايجابي تجاه دعم القضية الفلسطينية انسجاما مع المواقف الثابتة لجلالة الملك عبد الله الثاني أبن الحسين بهذا الشأن. 
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و زاد ان مواقف جلالته و جهوده الموصولة لصالح القضية و شعبها الأبي أعادت الزخم الايجابي  تجاه القضية الفلسطينية و في الدفاع عن القدس ومقدساتها وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.

وأكد الظهراوي في تصريح صحفي له مساء اليوم الجمعة على الدور المحوري و الهام  للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس الشريف ودعم صمود المقدسيين وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة و عاصمتها القدس.

وأشار ان فلسطين النيابية ترفض أية طروحات من شأنها المساس بأمن الاردن بأعتباره خط احمر . 


 




 

 


 

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