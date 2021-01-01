الظهراوي : فلسطين النيابية ستواصل البناء الإيجابي

الوكيل الإخباري

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- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب محمد الظهراوي ان اللجنة ستواصل البناء الايجابي تجاه دعم القضية الفلسطينية انسجاما مع المواقف الثابتة لجلالة الملك عبد الله الثاني أبن الحسين بهذا الشأن.و زاد ان مواقف جلالته و جهوده الموصولة لصالح القضية و شعبها الأبي أعادت الزخم الايجابي تجاه القضية الفلسطينية و في الدفاع عن القدس ومقدساتها وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.وأكد الظهراوي في تصريح صحفي له مساء اليوم الجمعة على الدور المحوري و الهام للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس الشريف ودعم صمود المقدسيين وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة و عاصمتها القدس.وأشار ان فلسطين النيابية ترفض أية طروحات من شأنها المساس بأمن الاردن بأعتباره خط احمر .