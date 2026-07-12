الظهراوي لـ حسان: بدأت كمنتخب مصر وانهيت مثل المغرب

وقال الظهراوي إن حسّان "بدأ كمنتخب مصر، وأنهى كمنتخب المغرب"، في إشارة إلى أن البداية كانت قوية، بحسب تعبيره.
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