الظهراوي لـ حسان: بدأت كمنتخب مصر وانهيت مثل المغرب

12:27 م

الوكيل الإخباري- خاطب النائب محمد جميل الظهراوي رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، مؤكدًا أن الأردنيين توسموا خيرًا به منذ بداية عمله في مكافحة الفساد. اضافة اعلان





وقال الظهراوي إن حسّان "بدأ كمنتخب مصر، وأنهى كمنتخب المغرب"، في إشارة إلى أن البداية كانت قوية، بحسب تعبيره.





