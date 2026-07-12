الأحد 2026-07-12 02:08 م

الظهراوي لـ حسان: بدأت كمنتخب مصر وانهيت مثل المغرب

النائب محمد جميل الظهراوي
النائب محمد جميل الظهراوي
 
الأحد، 12-07-2026 12:27 م
الوكيل الإخباري-   خاطب النائب محمد جميل الظهراوي رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، مؤكدًا أن الأردنيين توسموا خيرًا به منذ بداية عمله في مكافحة الفساد.اضافة اعلان


وقال الظهراوي إن حسّان "بدأ كمنتخب مصر، وأنهى كمنتخب المغرب"، في إشارة إلى أن البداية كانت قوية، بحسب تعبيره.
 
 


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