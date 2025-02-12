 
الأربعاء 2025-02-12 12:13 م
 

الظهراوي: من زيّف وأوّل كلام الملك لا يريد بالأردن وشعبه خيراً

النائب محمد جميل الظهراوي
النائب محمد جميل الظهراوي
الأربعاء، 12-02-2025 11:46 ص
الوكيل الإخباري-   قال النائب محمد جميل الظهراوي بأن موقف جلالة الملك الذي ظهر خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، كان ولا يزال واضحاً تجاه الأشقاء في قطاع غزة برفض تهجيرهم من أراضيهم .اضافة اعلان


وأكد بأن من أوّل وحرّف وزيّف كلام جلالة الملك في اللقاء لا يريد بالأردن ولا بالشعب الأردني خيراً ، خاصة في ظل الإشادات الواسعة التي جاءت من أهالي قطاع غزة لموقف جلالة ورفضه تهجيرهم وتمسكهم بأرضهم .


 
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