الظهراوي: من زيّف وأوّل كلام الملك لا يريد بالأردن وشعبه خيراً

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الوكيل الإخباري- قال النائب محمد جميل الظهراوي بأن موقف جلالة الملك الذي ظهر خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، كان ولا يزال واضحاً تجاه الأشقاء في قطاع غزة برفض تهجيرهم من أراضيهم . اضافة اعلان





وأكد بأن من أوّل وحرّف وزيّف كلام جلالة الملك في اللقاء لا يريد بالأردن ولا بالشعب الأردني خيراً ، خاصة في ظل الإشادات الواسعة التي جاءت من أهالي قطاع غزة لموقف جلالة ورفضه تهجيرهم وتمسكهم بأرضهم .





