الظهراوي: من زيّف وأوّل كلام الملك لا يريد بالأردن وشعبه خيراً

وأكد بأن من أوّل وحرّف وزيّف كلام جلالة الملك في اللقاء لا يريد بالأردن ولا بالشعب الأردني خيراً ، خاصة في ظل الإشادات الواسعة التي جاءت من أهالي قطاع غزة لموقف جلالة ورفضه تهجيرهم وتمسكهم بأرضهم .
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