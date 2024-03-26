الظهراوي: نطالب بعفو عام كامل لكل القضايا إلا المُخلة بالشرف وأمن الوطن

الوكيل الإخباري -

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طالب النائب محمد الظهراوي بأن يكون العفو العام لعام 2024 شاملاً كاملاً لكل القضايا التي تتضمن مصالحة، إلا المُخلة بالشرف وأمن الوطن.وقال الظهراوي، خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام تحت القبة اليوم الثلاثاء، إنه عند إصدار جلالة الملك توجيهاته بالعفو كانت الفرحة عارمة في بيوت الأردنيين، ولكن ما أن ذهب القانون إلى الحكومة أدركوا أن هناك ما يحاك لهم بالخفاء.وأضاف، طالما أن هناك صلح في جريمة القتل فيجب شمولها بالعفو العام، موضحا أنه إذا لم يشمل العفو العام بعض قضايا القتل فلن يحدث صلحا بين الناس.ودعا إلى شمول تهريب الأسلحة إلى فلسطين بالعفو العام.