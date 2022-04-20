الظهراوي يطالب بوضع حل للشكاوى الكيدية

الوكيل الإخباري - سلط النائب محمد الظهراوي الضوء على قضايا الادعاء بالاعتداء من قبل المعتدي على أي شخص مقابل اسقاط الحق من الطرفين أو التساوي أمام القانون بين المعتدي والمعتدى عليه.

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وقال الظهراوي خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، إن المعتدي بعد اعتدائه على أي شخص يقوم بإحضار تقرير طبي ويقدم شكوى بحق المعتدى عليه ليصبح "الضارب والمضروب" داخل السجن بعد تقديمهما شكوى بشكوى.

وأضاف أن أرباب السوابق يقومون باستغلال ثغرات قانونية من أجل الادعاء بالاعتداء واسقاط الحق، وهذا ظلم يجب وضع حد قانوني له لأنها شكاوى كيدية.

وبدأ مجلس النواب الاثنين الماضي، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.