الإثنين 17-05-2021
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الإثنين، 17-05-2021 11:44 ص

الظهراوي: 130 نائبا أجمعوا على طرد سفير الاحتلال من المملكة

الظهراوي


الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي، إن الشعب الفلسطيني قال كلمته في وجه من اعتقد أن فلسطين قُسّمت.

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وأضاف الظهراوي خلال جلسة لمجلس النواب خصصت لمناقشة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، أن عيون الأردنيين تدمع من قنابل الغاز التي يضربها الاحتلال على الفلسطينيين، مشيرا إلى أن هناك مذكرة نيابية موقعة من 130 نائبا لطرد سفير الإحتلال.


وشدد على ضرورة "تطرف" وزراء الحكومة في مواقفهم بموازاة تطرف وزراء الاحتلال في اعتداءاتهم على الفلسطينيين.


وأوضح الظهراوي أن لجنة فلسطين لا تقتصر على أعضاءها، وأن 130 نائباً أجمعوا على طرد سفير الاحتلال الاسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، ووقف الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.

 


 




 

 


 

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