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الأحد، 06-02-2022 02:33 م

العجارمة: آثار سلبية على المواطنين إذا طبقت تعرفة الكهرباء الجديدة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، فراس العجارمة، الأحد، إن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة، بشكلها الحالي، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من نيسان/أبريل المقبل، "سيكون لها آثار سلبية على المواطنين".

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وتحدث العجارمة عن "تشوهات يجب إزالتها عن التعرفة الكهربائية" قبل بدء تطبيقها، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الأحد جاء لوضع سقف زمني للرد على مقترحاتها قبل الوصول إلى شهر نيسان/ابريل.


وأشار إلى أن "هناك أمور كثيرة يجب الوقوف عندها قبل تطبيق التعرفة الجديدة، وإذا طبقت التعرفة التي أتت من الحكومة سيكون لها آثار سلبية على المواطنين وعلى الشارع الأردني".

(المملكة)

 




 

 


 

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