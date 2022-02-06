العجارمة: آثار سلبية على المواطنين إذا طبقت تعرفة الكهرباء الجديدة

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، فراس العجارمة، الأحد، إن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة، بشكلها الحالي، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من نيسان/أبريل المقبل، "سيكون لها آثار سلبية على المواطنين".

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وتحدث العجارمة عن "تشوهات يجب إزالتها عن التعرفة الكهربائية" قبل بدء تطبيقها، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الأحد جاء لوضع سقف زمني للرد على مقترحاتها قبل الوصول إلى شهر نيسان/ابريل.



وأشار إلى أن "هناك أمور كثيرة يجب الوقوف عندها قبل تطبيق التعرفة الجديدة، وإذا طبقت التعرفة التي أتت من الحكومة سيكون لها آثار سلبية على المواطنين وعلى الشارع الأردني".

(المملكة)