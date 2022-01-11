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الثلاثاء، 11-01-2022 03:14 م

العجارمة: لن تمرر الموازنة حتى تلغى التعرفة الكهربائية الجديدة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الطاقة النيابية فراس العجارمة، إن اللجنة لن تقبل التعرفة الكهربائية الجديدة دون أن يكون هناك برنامج واضح تبين آلية ازالة التشوهات في التعرفة.

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وبين العجارمة، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون الموازنة لن يمر الا بالغاء مشروع إزالة التشوهات.  


وأوضح أن هذا المشروع مرفوض نهائيا من قبل اللجنة، وسيتم حث كل النواب على عدم تمريره بشكل مطلق، منوها إلى أن القرار وأن كان صائبا فقد جاء بالوقت الخاطئ.

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