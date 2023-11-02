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وصول طائرة أردنية إلى عمّان على متنها أردنيون تم اجلاؤهم من قطاع غزة

الخميس، 02-11-2023 02:55 م

العجارمة: ما يحدث في غزة مقبرة جماعية ونحو 9 آلاف شهيد

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الوكيل الإخباري - قالت لجنة فلسطين النيابية إن ما يجري في قطاع غزة كارثة إنسانية، وتحولت غزة على إثرها الى مقبرة جماعية جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم مما أدى ذلك الى تعرض البنية التحتية الطبية في غزة لأضرار وانهيار، وأصبحت حياة آلاف المرضى في خطر جسيم.اضافة اعلان


وأضاف رئيس اللجنة النائب المهندس فراس العجارمة في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي له عواقب "كارثية" دمر أحياءً بكاملها، مؤكدًا ضرورة أن تكون الهدنة لوقف الدمار وتجنب "قتل المدنيين".

وأشار العجارمة الى الحصيلة غير النهائية، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 8805 شهداء بينهم 3650 طفلا و2252 سيدة فيما وصل عدد المصابين إلى 22240.

 




 

 


 

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