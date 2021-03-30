العدالة النيابية تبحث النهوض بالحياة السياسية

الوكيل الاخباري -

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ناقشت كتلة العدالة النيابية، خلال لقاء أمس الاثنين، مع رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، كيفية النهوض بالحياة السياسية.وثمن رئيس الكتلة النائب مجحم الصقور الدعوة التي أطلقها العودات أخيرا لبدء حوار جاد حول القوانين الناظمة للحياة السياسية داخل مجلس النواب، مؤكدا أنه بات ضروريا تأسيس مناخ سياسي حقيقي يتضمن جميع عوامل البناء القانونية والسياسية الرئيسة، وأن الاصلاح السياسي المنشود لابد ان يوازيه اصلاح اداري واقتصادي.