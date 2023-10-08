"العدالة النيابية" تبحث انتخابات رئاسة "النواب" والمكتب الدائم

الوكيل الإخباري

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- بحثت كتلة العدالة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب مجحم الصقور، انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم.وأوضح الصقور أن الكتلة قررت الاتجاه نحو إجراء مشاورات مع الكتل النيابية الأخرى لإيجاد توافق معها حول انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم لمجلس النواب.وأكد أن الكتلة تنظر باهتمام كبير للمرحلة المقبلة، خاصة وأن الدورة العادية المقبلة هي آخر دورة من عمر مجلس النواب الدستوري، مشيراً الى ان الكتلة ستتشاور مع أعضاء مجلس النواب حول أولويات المرحلة المقبلة.وتابع الصقور أن "العدالة النيابية" أجلت موقفها من انتخابات الرئاسة إلى حين إجرائها مشاورات نيابية مكثفة مع الكتل النيابية.