الجمعة 12-02-2021
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الجمعة، 12-02-2021 09:42 م

العدالة النيابية تدعو لتشجيع الاستثمار

نواب


الوكيل الاخباري - دعت كتلة العدالة النيابية الى دعم وتشجيع الاستثمار، وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين، لما تشكله إسهاماتهم من دعائم لاقتصادنا الوطني.
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وذكر بيان للكتلة اليوم، أن أمام مجلس النواب والحكومة ومنظومة الاستثمار مهمة العمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في تفعيل الشراكة والتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص بما يسهم بدعم وتعزيز الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب

 مشددة على أهمية متابعة ملاحظات المستثمرين وحل الاشكاليات التي قد تواجههم والتأكد من ان تكون بيئة الاعمال آمنة ونقية ومعافية.

 




 

 


 

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