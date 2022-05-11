الأربعاء 11-05-2022
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الأربعاء، 11-05-2022 05:55 م

العدالة النيابية تستنكر وتدين اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

نواب ٢


الوكيل الاخباري - استنكرت كتلة العدالة النيابية بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها آلة الحرب الصهيونية باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء ممارستها العمل الصحفي، وتغطيتها لأحداث اقتحام جنود الاحتلال مخيم جنين فجر اليوم.

وقال رئيس الكتلة النائب مجحم الصقور في بيان نشر اليوم الأربعاء، إن يد الغدر الاسرائيلي لم تجرؤ على ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء ووصول الجنود الاسرائيليين لهذه الدرجة من الانحطاط والاجرام لولا قناعتهم بأنهم سوف يفلتون من المحاسبة والعقاب.

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