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العدالة النيابية: حملات مسمومة للنيل من مواقف الملك المشرفة والثابتة

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الثلاثاء، 05-10-2021 12:06 ص

العدالة النيابية: حملات مسمومة للنيل من مواقف الملك المشرفة والثابتة

نواب


الوكيل الاخباري - قال رئيس كتلة العدالة النيابية النائب مجحم الصقور، إنه في الوقت الذي يسعى فيه الاردن وقيادته الهاشمية للسير في خطوات ثابتة نحو الاصلاح الشامل، تطل علينا سهام حملات مسمومة ممولة من جهات خارجية للنيل من عزيمته وإصراره في المضي قدماً نحو تحسين مستوى معيشة مواطنيه وممارستهم حقوقهم السياسية على أكمل وجه.

وأشار الصقور أن الحملة الاخيرة التي عرفت بـ " وثائق باندورا " ، ما هي الا حلقة من سلسلة حلقات تشن على جلالة الملك بسبب مواقفه المشرفة والثابتة وغير القابلة للمساومة على قضيتنا المركزية، "القضية الفلسطينية" وحقوق الشعب الفلسطيني، فضلا عن مواقفه الاخيرة فيما يتعلق بالانفتاح السياسي والاقتصادي على الجارتين الشقيقتين، العراق وسوريا ودعم استقرارهما وأمنهما .

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