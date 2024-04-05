الجمعة 05-04-2024
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الأميرة غيداء طلال: استقبال المزيد من مرضى السرطان من قطاع غزة
فعاليات ليالي عجلون الرمضانية تلقى حضورا جماهيريا
تواصل فعاليات برنامج رمضانيات في المفرق
البدء بتأهيل عدد من الشوارع في مدينة المفرق
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معلومات استخبارية أميركية تكشف شكل وطبيعة رد إيران على إسرائيل
كاميرون: "إسرائيل" وافقت على زيادة ادخال عدد الشاحنات إلى 500 يوميا لشمال غزة
كشف هوية قائد الوحدة 8200 بجيش الاحتلال بثغرة على الإنترنت
مقتل 600 جندي وضابط إسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة
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فريق تويوتا جازو للسباقات يفوز برالي سفاري كينيا للعام الرابع على التوالي
بداية عصر الذكاء الاصطناعي المخصّص BESPOKE AI
الملكية الأردنية تكرم وكلاء الشحن الجوي
البنك العربي يواصل دعمه لبرنامج شهر رمضان في متحف الأطفال الأردن
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