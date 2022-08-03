الأربعاء 03-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

النواب يقر معدل قانون ضريبة المبيعات

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 896 مليون دينار الكترونياً خلال تموز الماضي

الأعلى للسكان: زواج الأطفال من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي

الكويت: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

5 من أصل 9 أشخاص توفوا بكورونا الأسبوع الماضي غير مطعمين

الحكومة تسعى لـلوصول إلى 713 خدمة رقمية بنهاية 2023

الأمن ينشر فيديو لاحباط محاولة سرقة في عمان

هيئة الطيران: لا يوجد رحلات حالياً بين الأردن والصين

خبير نفطي يكشف ما نحتاج اليه لخفض أسعار المحروقات في الأردن

"5" رفعات على أسعار المحروقات منذ بداية 2022

الأربعاء، 03-08-2022 11:57 ص

العدوان رئيسا للشعب النيابية

1659516682758


الوكيل الإخباري - توافقت كتلة الشعب النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، على تشكيل مكتبها الدائم.

اضافة اعلان


واختارت الكتلة، النواب ناجح العدوان رئيسا، وعبير الجبور نائبا للرئيس، وأيمن مدانات مقررا، وطالب الصرايرة ناطقا إعلاميا، وعبدالله عواد ممثلا للكتلة لدى المكتب التنفيذي في مجلس النواب.


وقال العدوان، إن الكتلة ستعمل على تبني المواضيع ذات الأهمية والمعنية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين كمواضيع تشجيع الاستثمار والنقص الحاد في المياه.


وأضاف أن الكتلة ستعمل على مناقشة القضايا والملفات المرتبطة بعملها خلال المرحلة المقبلة.


وحضر الاجتماع النواب، عبدالله عواد وطالب الصرايرة وذياب المساعيد وأيمن مدانات وفراس العجارمة ومحمد الهلالات وعبير الجبور وناجح العدوان وإسلام الطباشات وغازي الذنبيات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A9908

النواب يقر معدل قانون ضريبة المبيعات

0L5A0411

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة المبيعات

0L5A6423

اقتصاد النواب تواصل مناقشة تنظيم البيئة الاستثمارية

0L5A0436

مشتركة في الأعيان تقر معدل المركز الوطني لحقوق الإنسان

0L5A6224

النواب يوضح حول زيادة 200 دينار لأعضاء المجلس

0L5A0017

لجنة الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

أخبار متعلقة
0L5A0017

مجلس النواب يعقد اليوم أولى جلسات الدورة الاستثنائية

WhatsApp Image 2022-07-18 at 12.57.46 PM

الدغمي: المرحلة تتطلب بذل جهود استثنائية لتطوير العمل العربي المشترك

294362919_375007551412396_3554882827845067241_n

الدغمي يستقبل رئيس البرلمان العربي

khalilatiah06032018

عطية يسأل عن أسعار المشتقات النفطية

WhatsApp Image 2022-07-06 at 10.14.22 AM

الدغمي يصل البرلمان الأوروبي على رأس وفد برلماني

WhatsApp Image 2022-07-04 at 3.31.12 PM

"فلسطين النيابية" تستمع لمطالب أهالي مخيم الحسين