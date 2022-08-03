العدوان رئيسا للشعب النيابية

الوكيل الإخباري - توافقت كتلة الشعب النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، على تشكيل مكتبها الدائم.

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واختارت الكتلة، النواب ناجح العدوان رئيسا، وعبير الجبور نائبا للرئيس، وأيمن مدانات مقررا، وطالب الصرايرة ناطقا إعلاميا، وعبدالله عواد ممثلا للكتلة لدى المكتب التنفيذي في مجلس النواب.



وقال العدوان، إن الكتلة ستعمل على تبني المواضيع ذات الأهمية والمعنية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين كمواضيع تشجيع الاستثمار والنقص الحاد في المياه.



وأضاف أن الكتلة ستعمل على مناقشة القضايا والملفات المرتبطة بعملها خلال المرحلة المقبلة.



وحضر الاجتماع النواب، عبدالله عواد وطالب الصرايرة وذياب المساعيد وأيمن مدانات وفراس العجارمة ومحمد الهلالات وعبير الجبور وناجح العدوان وإسلام الطباشات وغازي الذنبيات.