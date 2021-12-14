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الثلاثاء، 14-12-2021 03:15 م

العدوان يؤكد أهمية تعزيز أدوات ومبادئ العمل الكتلوي

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس كتلة البرنامج النيابية المحامي عماد العدوان اهمية تعزيز ادوات الرفد اللوجستي التي يحتاجها النواب للنهوض بدورهم التشريعي والرقابي.

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وقال إن عديد من الآليات الناجعة التي تتطلب المراجعة الدورية عبر اعادة صياغتها وفق الواقع الحقيقي للعمل الكتلوي النيابي القائم على برامج عمل حقيقية، تتضمن مبادئ وادوات لابد من تفعيلها.


جاء ذلك لدى مشاركة الكتلة في ورشة عمل عُقدت اليوم الثلاثاء في فندق جنيفا – عمان، بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، تحت عنوان "مبادئ وادوات الاداء الفعال للكتل البرلمانية"، بمشاركة عدد من ذوي الخبرة والاختصاص بالشأن البرلماني.


وبحثت الورشة جملة من العناوين التي تصب تجاه العمل البرلماني سيما المتعلقة بتعزيز عمل الكتل البرلمانية ودورها في بناء السياسات العامة والبرامج والخطط للعمل الكتلوي.

من جانبهم اكد اعضاء الكتلة النواب: فايزة عضيبات، زيد العتوم، دينا البشير، تمام الرياطي، عيد النعيمات، عمر النبر، ضرورة توفير السبل الكفيلة ببناء البرامج للكتل البرلمانية عبر خطط تشاركية مدروسة، وايجاد القواسم المشتركة بين النواب بما يعزز دورهم التشريعي والرقابي الذي يصب تجاه المصالح العليا للوطن.

إلى ذلك، أكد رئيس واعضاء الكتلة النيابية مزيد اهتمامهم ورعايتهم لكافة مخرجات ورشة العمل، لافتين الى ان كل الآراء الايجابية ستؤخد باهتمام بما يخدم عملها الكتلوي بما يعزز تصوراتها المستقبلية.

وتحدث خلال ورشة العمل بالاضافة الى ممثل المعهد الديمقراطي الوطني عدد من المشاركين كان من ابرزهم عضو البرلمان الالباني وزير الخارجية الالباني السابق ديتمير بوشاتي الذي اكد اهمية الاحزاب السياسية ودورها الفاعل بالعمل النيابي.


كما تطرق ديتمير لعدد من العناوين اهمها وضع مقاييس زمنية وتحديد الادوات اللوجستية لإنجاح عمل الكتل النيابية وبما يسهم بتذليل التحديات التي تواجهها.

 




 

 


 

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