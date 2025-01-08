العرموطي: إذا حدثت انتخابات حرة سنحصل على 60 أو 70 مقعدا في مجلس النواب

وأشار إلى ضرورة دعم المواطن الأردني وزيادة الرواتب 100 دينار في ظل الفقر والجوع الذي يعاني منه، مؤكدا أنه يجب الحفاظ على حقوق المواطنين وصونها وتعزيز دور العشائر الأردنية لأنها صمام الأمان للوطن.
ودعا العرموطي إلى ضرورة صدور عفو عام في العديد من القضايا وحماية الغارمات وسداد الديون عنهن في ظل وجود أكثر من 19500 سيدة أردنية مطلوبة للتنفيذ القضائي.
وبيّن أنه يجب إلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني وخاصة اتفاقية الغاز مع استمرار المطامع الإسرائيلية في الأردن بعد نشره خرائط يزعم أنها تاريخية لإسرائيل وتتضمن أجزاء من الأردن وسوريا ولبنان.
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