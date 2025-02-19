العرموطي: الحركة الإسلامية تقف مع الوطن ونتطلع للقاء قريب مع الملك

الوكيل الإخباري - أكد رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي أن ولاء وانتماء الحركة الإسلامية للأردن فقط وتقف خلف جلالة الملك في الدفاع عن الوطن ورفض التهجير والوطن البديل.

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وقال العرموطي خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إن الحركة الإسلامية تتطلع للقاء قريب مع جلالة الملك وذلك للتعبير عن موقفها الثابت في صف الوطن ومع الملك، مؤكدا أنها وقفت مع الوطن في كل مراحله.

وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل لجلالته بعد إجراء عملية جراحية بسيطة في المدينة الطبية أمس الثلاثاء.

وأضاف أن جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله، غادر الدنيا وهو يتغنى بالحركة الإسلامية ومواقفها مع الوطن، لافتا إلى أنها ستكون دوما مع الوطن وليس لها أي قرار داخلي أو خارجي من أي حزب وأن كل الأحزاب الوطنية من أقصى اليسار إلى اليمين والقوميين تقف في صف الأردن.

وأشار العرموطي إلى أن هناك أقلام صفراء تعمل لخدمة المشروع الصهيوني من خلال إحداث شرخ في صف الوطن وتسعى للفتنة.