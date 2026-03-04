الأربعاء 2026-03-04 03:03 م

العرموطي: الله يقهر كل دولة تعتدي على سيادة الأردن

الوكيل الإخباري- اعتبر النائب صالح العرموطي أن الاعتداء على الأردن وسيادته خط أحمر.اضافة اعلان


وقال العرموطي خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء: "الله يقهر كل دولة تعتدي على سيادة الأردن".

وأضاف أن الأردن خط أحمر بأرضه وسمائه وهوائه وحدوده ومجاله الجوي.

وأشار العرموطي إلى أننا لا نسمح لأي جهة أن تعتدي على سماء بلدنا وهذا واجب شرعي وقانوني لا يمكن تجاوزه.
 
 


