العرموطي: الله يقهر كل دولة تعتدي على سيادة الأردن

وقال العرموطي خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء: "الله يقهر كل دولة تعتدي على سيادة الأردن".
وأضاف أن الأردن خط أحمر بأرضه وسمائه وهوائه وحدوده ومجاله الجوي.
وأشار العرموطي إلى أننا لا نسمح لأي جهة أن تعتدي على سماء بلدنا وهذا واجب شرعي وقانوني لا يمكن تجاوزه.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يحيل معدل الضمان إلى لجنة العمل
-
مجلس النواب يُقر مشروع قانون "عقود التأمين"
-
رئيس مجلس النواب: سنشرع بحوار وطني مع جميع الجهات حول مشروع قانون الضمان
-
أبو رمان: كلمة كتلة مبادرة حول الضمان لا تمثلني
-
مجلس النواب يناقش معدل الضمان الاجتماعي الأربعاء
-
عطية يدعو الحكومة لإنهاء اتفاقية الغاز واعتماد خطة وطنية للطاقة
-
مجلس النواب يقرّ 99 مادة من مشروع قانون عقود التأمين
-
مجلس النواب يقر مادة تحدد حالات تعويض المؤمن عليه إذا أقدم على الانتحار