العرموطي: بالاعدادية كان يطلع اسمي بكير وبمجلس النواب بتأخر

وقال العرموطي خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إنه استذكر أثناء دراسته للمرحلة الإعدادية في المدرسة عندما كان يكون اسمه مبكرا بين الطلاب فيما يتأخر كثيرا إلى آخر المداخلات في مجلس النواب دون أن يعرف السبب.
وأضاف: "بنتذكر المثل الفلاحي الشعبي الذي يقول كل ما طالت بتلم غمور".
-
أخبار متعلقة
-
نائب يطالب بطرد القائم بأعمال سفارة إيران وفتح الأجواء الأردنية لضرب النظام الإيراني
-
وزير دولة للشؤون القانونية: يجوز تأمين الأضرار الناجمة عن الظروف الاستثنائية بشروط
-
النائب القبلان: لماذا يُطلب من المواطن تحمل نتائج خسائر شركات التأمين والرواتب العالية فيها؟
-
النواب يقرأ الفاتحة على روح الشهيد الرائد راشد الزيود
-
رئيس مجلس النواب يدين الهجمات الإيرانية على الأردن
-
مصدر نيابي يرجح مناقشة مجلس النواب معدل قانون الضمان الأربعاء المقبل
-
أبو هنية: أمن التزود بالطاقة جزء من الأمن الوطني وتسريع البدائل أولوية استراتيجية
-
المصري: قرار الاحتلال بقطع الغاز يتطلب موقفاً وطنياً حازماً وتسريع البدائل الاستراتيجية