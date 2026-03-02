الإثنين 2026-03-02 01:38 م

العرموطي: بالاعدادية كان يطلع اسمي بكير وبمجلس النواب بتأخر

الإثنين، 02-03-2026 01:18 م
الوكيل الإخباري- مازح النائب صالح العرموطي رئيس مجلس النواب في ظل تكرار تأخر اسمه لإجراء مداخلة على مواد مشروع قانون التأمين لسنة 2026.اضافة اعلان


وقال العرموطي خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إنه استذكر أثناء دراسته للمرحلة الإعدادية في المدرسة عندما كان يكون اسمه مبكرا بين الطلاب فيما يتأخر كثيرا إلى آخر المداخلات في مجلس النواب دون أن يعرف السبب.

وأضاف: "بنتذكر المثل الفلاحي الشعبي الذي يقول كل ما طالت بتلم غمور".
 
 


