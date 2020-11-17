العرموطي رئيساً لكتلة الإصلاح النيابية







الوكيل الإخباري - قررت كتلة الإصلاح النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر انتخاب النائب صالح العرموطي رئيسا للكتلة، والمهندس موسى هنطش نائبا للرئيس والنائب عدنان مشوقة مقررا، والنائب ينال فريحات ناطقاً إعلاميا للكتلة والمهندسة مروة الصعوب عضوا في المكتب الدائم للكتلة.



وتضم كتلة الإصلاح النيابية عشرة أعضاء وهم كل من النائب صالح العرموطي، والنائب المهندس موسى هنطش والنائب أيوب خميس والنائب ينال فريحات والنائب عدنان مشوقة، والنائب الدكتور محمد أبو صعيليك والنائب أحمد القطاونة والنائب مروة الصعوب، والنائب حسن الرياطي والنائب روعة غرابلي.