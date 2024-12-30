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العرموطي: رئيس الوزراء طلب تصويب مخالفات ديوان المحاسبة ولم يتم الاستجابة له

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أرشيفية
الإثنين، 30-12-2024 10:48 ص
الوكيل الإخباري- استهجن النائب صالح العرموطي عدم الاستجابة لطلبات رئيس الوزراء بتصويب المخالفات في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023.اضافة اعلان


وقال العرموطي خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن ديوان المحاسبة أصدر العديد من الاستيضاحات للمؤسسات والوزارات وفق ما ورد بالتقرير وكذلك طلب رئيس الوزراء تصويب المخالفات ولكن لم يتم الاستجابة له.

وأضاف أن تقرير الديوان كان في عام 2021 نحو 500 صفحة وفي عام 2022 نحو 400 صفحة وفي التقرير الحالي لسنة 2023 جاء في أقل من 200 صفحة.

وتابع العرموطي متسائلا: يبدو أن الفساد المالي والإداري مسيطر عليه.

ودعا إلى تصويب كل المخالفات الواردة في التقرير ومحاسبة كل من تسبب بها والعمل على استرداد المال العام.
 
gnews

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