العرموطي: علينا دعم سوريا في إعادة الإعمار

وقال العرموطي خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الجبهة الشمالية التي كانت تؤرق الأردن بسبب محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات أصبحت آمنة الآن ولن تقلق المملكة مجددا داعيا لاستثمار الظروف الجديدة.
وأضاف أن الأردن عبّر عن موقفه في التصريح الأول لجلالة الملك في احترام حق الشعب السوري بتقرير مصيره ووقوف المملكة إلى جانب سوريا.
كما دان العرموطي الاعتداء الإسرائيلي على سيادة سوريا باعتبارها دولة مستقلة، داعيا لوقف العدوان عليها وإلى ضرورة مغادرة القواعد العسكرية الأمريكية والروسية من سوريا.
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