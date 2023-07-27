الخميس 27-07-2023
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الخميس، 27-07-2023 11:13 ص

العرموطي: قانون الجرائم الإلكترونية يحجر على العقل والفكر

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الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس النواب، صالح العرموطي، إنه لا يوجد أي تشريع في الوطن العربي مثيل لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يحجر على العقل والفكر والتضيق على المواطنين، مطالبًا برد مشروع القانون وعدم مناقشته.اضافة اعلان


وأضاف العرموطي، في حديثه تحت قبة البرلمان الخميس، "النص جاء متأخرا من الحكومة، كأنها لا تعلم عن مشروع القانون، إذ جاء السبت إلى مجلس النواب، وبصورة مستعجلة إلى جدول الأعمال.

وأكد أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض مع المادة 15 من الدستور المتعلقة بحماية الحريات، ويتعارض مع المادة 17 التي تؤكد على أحقية الأردنيين مخاطبة السلطات بهمومهم.

 




 

 


 

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