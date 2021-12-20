العرموطي: قطعان خنازير مصدرها الاحتلال الإسرائيلي تدمر مزارع في الأغوار

الوكيل الإخباري - وجه النائب صالح العرموطي أسئلة نيابية إلى وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات حول أسباب منع المزارعين في المناطق الحدودية من صيد قطعان الخنازير التي تدخل الى أرضنا من جهة الاحتلال الاسرائيلي، والتي تشكل خطرا على المزروعات وتلحق أضرارا كبيرة بالمحاصيل.



وقال العرموطي إن قطعان الخنازير زادت من هموم المزارعين وتخوفاتهم بعد أن الحقت اضرارا كبيرة في المحاصيل ودمرت مزارعهم.



وسأل العرموطي ما إذ كان هناك آلية معينة تقوم بها وزارة الزراعة لحماية المحاصيل والمزارعين من اعتداءات الخنازير بعد ان قامت هذه القطعان بأكل المحصول قبل نضوجه وخاصة الخضرية والحمضيات والنخيل، حيث ان هذه الخنازير تتغذى وتدمر محاصيل البطاطا والذرة والكوسا والبندورة، إضافة الى عبثها بالمعدات الزراعية وحفر الأرض في مناطق الأغوار.



وسأل وزارة الزراعة حول علمها بأن العدو يقوم بإفتعال الحرائق، والإجراءات القانونية بحق العدو لوقف هذه الممارسات، وتكثيف التقارير الاعلامية بشكل دوري ومستمر وبثها عبر وسائل الاعلام وفضح سياسات العدو في جميع المحافل، متسائلا : هل قام أي وزير او مسؤول بتفقد هذه المناطق المنكوبة، أو لقاء المزارعين وتقدير الأضرار لمعالجة هذه القضايا؟.



وجاءات اسئلة العرموطي استنادا لأحكام المادة "96" من الدستور وعملا بأحكام المادة "118" من النظام الداخلي لمجلس النواب .



وتاليا نص أسئلة العرموطي الموجهة الى وزير الزراعة :

اضافة اعلان





