العرموطي: هذا لم يحدث حتى في زمن الأحكام العرفية

12:01 م

الوكيل الإخباري- طالب رئيس كتلة حزب الأمة النيابية النائب صالح العرموطي، الحكومة بسحب مشروع قانون الإدارة المحلية، معتبرًا أن ذلك يأتي خدمةً للوطن والمواطن. اضافة اعلان





ووصف العرموطي، خلال مستهل جلسة مجلس النواب الافتتاحية في الدورة الاستثنائية، مشروع القانون بأنه "قهر للرجال والنساء والشعب الأردني بأكمله"،.



كما أعرب عن رفضه قرار حل مجالس البلديات، قائلًا إن "هذا الأمر لم يحدث حتى في زمن الأحكام العرفية".





