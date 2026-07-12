العرموطي: هذا لم يحدث حتى في زمن الأحكام العرفية

ووصف العرموطي، خلال مستهل جلسة مجلس النواب الافتتاحية في الدورة الاستثنائية، مشروع القانون بأنه "قهر للرجال والنساء والشعب الأردني بأكمله"،.
كما أعرب عن رفضه قرار حل مجالس البلديات، قائلًا إن "هذا الأمر لم يحدث حتى في زمن الأحكام العرفية".
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