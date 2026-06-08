الإثنين 2026-06-08 03:18 م

العرموطي يحسم الجدل حول اصدار عفو عام بالاردن

قانون العفو العام
العفو العام
 
الإثنين، 08-06-2026 02:22 م
الوكيل الإخباري-    أكد النائب صالح العرموطي أن الحكومة لا تملك أي توجه أو رغبة لإصدار عفو عام في المرحلة الحالية، رغم المطالبات النيابية والشعبية المتكررة بهذا الشأن.اضافة اعلان


وأضاف في تصريحات صحفية أن العفو العام يمثل مطلباً شعبياً، خصوصاً في القضايا التي جرى فيها إسقاط الحق الشخصي أو تمت بشأنها مصالحات بين الأطراف، مشيراً إلى أن هذه القضايا تستوجب إعادة النظر فيها ضمن إطار قانون عفو عام يراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية.

وأشار العرموطي إلى أن إصدار العفو العام يمكن أن يتم من خلال مشروع قانون تتقدم به الحكومة أو عبر الإرادة الملكية كما حدث في حالات سابقة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تدل على وجود أي توجه حكومي للسير بهذا المسار في الوقت الراهن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام

عربي ودولي رئيس وزراء لبنان: إسرائيل قصفت لبنان نحو 3500 مرة خلال وقف إطلاق النار

وزارة العمل

أخبار محلية إيعاز من وزير العمل

خلال لقائه فعاليات علمية قطاعية وحزبية

أخبار محلية العيسوي: النهج الملكي الحكيم يرسّخ منعة الأردن وصموده أمام كافة المتغيرات

المومني: الحكومة تساند الصحف وتؤكد احترام خطوطها التحريرية

أخبار محلية المومني: الحكومة تساند الصحف وتؤكد احترام خطوطها التحريرية

زين تهنئ الملك بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

أخبار الشركات زين تهنئ الملك بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن

عربي ودولي ايران تُعلن وقف عملياتها العسكرية على اسرائيل

قانون العفو العام

شؤون برلمانية العرموطي يحسم الجدل حول اصدار عفو عام بالاردن

لقيس

فن ومشاهير الفيلم الذي غزا الفضاء… وحقق مليار دولار! - فيديو



 
 






الأكثر مشاهدة

 