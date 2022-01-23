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الأحد، 23-01-2022 11:53 ص

العرموطي يسأل الحكومة حول الأطفال المصابين بالسكري

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الوكيل الإخباري - وجه النائب صالح العرموطي سؤالا نيابيا للحكومة اليوم الأحد، حول الأطفال المصابين بمرض السكري.

وقال العرموطي في سؤاله إن عدد الأطفال تحت عمر 5 سنوات المصابين بالسكري هو 500 طفل تقريبا، يجبرون على قياس السكر بالدم عن طريق وخز الأصبع يوميا من (4 إلى 5) مرات.

وأضاف أن هناك جهاز لدى أحد المستودعات يعفي الطفل من ألم الإبرة المتكرر يوميًا، يأخذ قراءات السكر بالدم للطفل من غير وخز وفي كل الأوقات ومدة الشريحة الواحدة (14) يوما وبتكلفة (48) دينارا.

وبين أن الطفل يحتاج لشريحتين شهريًا وبتكلفة (96) دينارا شهريا.

وسأل العرموطي، هل لدى الحكومة نية لإعفاء الجهاز من الضريبة أو تأمين هذا الجهاز مجانا لهؤلاء الأطفال لتخفيف معاناتهم؟.

وتاليا نص السؤال:

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