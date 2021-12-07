العرموطي يسأل عن ارتفاع الوفيات بكورونا وتدهور الوضع الوبائي

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الوكيل الإخباري - وجه النائب صالح العرموطي مجموعة من الاسئلة لوزير الصحة فراس الهواري بخصوص تدهور الحالة الوبائية في الأردن، بالإضافة لسؤال عن إبرة ml 400 Actemra.تالياً نص السؤال:استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الصحة.نص السؤال :1. هل صحيح ان الحكومة قد وقعت مع الشركات الصانعة للادوية تتضمن اعفائها من المسؤولية عن اي ضرر يقع على متلقي اللقاح الناشئ عن جائحة كورونا.2. هل تعلم الحكومة ان هذا الشرط اذا حصل يتعارض مع ابسط قواعد الانسانية وكرامة المواطن الاردني وانتهاك لحقوقه المحصنة والمصانة دستوريا، كما انه يتعارض مع القانون المدني الاردني الذي ينص على بطلان كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.3. تزويدي بأي اتفاقية ابرمت أو تمت بهذا الخصوص.4. هل قامت الحكومة بفحص المطاعيم لمعرفة الاثار التي تترتب على استعمالها في المستقبل.5. ما هي الاسباب الحقيقية في ارتفاع عدد الوفيات 46 حالة وفاة وهل يتم لهؤلاء فحص من خلال الطب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة .6. هل صحيح عن اعداد الاصابات ليوم الاحد الموافق 5/12/2021 قد بلغ (4655) اصابة ما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بمواجهة هذه الجائحة وزيادة اعداد الاصابات وكم عدد الاشخاص الذين تم اصابتهم ممن حصلوا على المطعوم.7. هل لدى الوزراة نية بتشكيل لجنة استشارية من قبل وزراء الصحة السابقين بما لهم من باع طويل وخبرة في رسم السياسات الصحية للاستفادة من خبراتهم وعدم تشتت الآراء والاجتهادات عبر التصريح لوسائل الاعلام .8. ما هي الاسباب التي ادت ان تصبح عدد حالات الوفاة في الاردن بين ثلاث الى خمس اضعاف مما هو في الدول العربية والدول الاجنبية كما ورد في التقرير الدولي Worldometer .9. لماذا نسبة الاصابات عالية مقارنة بنسبة عدد السكان في المملكة .10. ما هي اسباب ضعف الرعاية الطبية المتدنية في المستشفيات الحكومية وقلة عدد الاخصائيين في العناية الحثيثه وكم عدد الاخصائيين في العناية الحثيثه ولا اقصد عدد الاطباء للامراض الصدرية او اطباء التخدير والانعاش .11. كم عدد اخصائيين أطباء القلب في المســتشفيات الحــكومية وكيف يتم توزيعهم في المحــافظات وهل هنــاك عجز في عدد هؤلاء الاطبـاء خاصة في مستشفيات الزرقاء وعجلون والكرك واربد وباقي المحافظات .12. هل الأدوية المخصصة لعلاج المصابين بكورونا متوفرة لدى الوزارة.13. هل صحيح أن إبرة إكتميرا (ml 400 Actemra) غير متوفرة ويطلب من أهل المريض شراؤها.14. هل صحيح أن الإبرة تكلف ١٣٠ دينارا وفي السوق السوداء تكلف بين ٥٠٠ - ٧٠٠ دينار .وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،المحامي النائبصالح عبدالكريم العرموطي